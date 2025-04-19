Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Nisan 2025 17:56
Yapay Zeka ile Gelişmiş ülkelerde Kamu mühendisleri ile Kamu İşçileri maaşları karşılaştırması

Yapay Zeka ile Gelişmiş ülkelerde Kamu mühendisleri ile Kamu İşçileri maaşları karşılaştırması

Kamu mühendisleri kamu işçilerinden iki kat civarı fazla maaş alıyor.

İnanmayan arkadaşlar yapay zekaya soru sorabilir bu konuda.

Ülkemizde ise kamu mühendisinden daha fazla maaş alan kamu işçileri vardır.

Buradan çıkan yorumuma göre mühendislik meslek kanunu çıkarılmalıdır.

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