Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Nisan 2025 19:02
Bürokratlar ve Herkes İçin Sınıf Ziyareti Adabı

Günümüzde sınıf ziyaretlerinde öğretmenlik mesleğine saygı pek kalmadı. Bir idareci dahi kapıyı vurmadan içeri girip müsaade almadan dersten öğrenci çağırıyor. Nöbetçi öğrenciyi yollarken bu adabı öğretmeyebiliyorlar. Biz aldığımız terbiye dolayısı ile şahısların değil mesleğin itibarına uygun olarak davranıyor ve davranılmasını sağlamaya çalışıyoruz.

Peki ziyaret nasıl olmalı:

-Öncelikle dersin öğretmeninden müsaade alınmalı.

-Öğrencilerin halı ve hatırı sorulmalı

-Öğrenciler ayağa kalkmışsa sınıfta öğretmen varken kalkmamaları gerektiğini, sınıfın en yüksek yetkilisinin öğretmen olduğunu söylemeli (öğretmen misafir karşılanırken ayağa kalkılması gibi burada da kendisi işaret verirse kalkmalarını söyleyebilir.

-Çıkarken öğretmene teşekkür etmeli, belki dersi böldüğü için teşekkür etmeli. (öğretmen de teşekkür etmeli...)

Örnek bir uygulamayı -şahsın kimliğinden uzak bir şekilde- bir bürokrattan göstereyim:

youtube'da com'dan sonra şu kısmı yapıştırarak seyredebilirsiniz: shorts/JpDje6JhlTw


AcemiMuallim
Aday Memur
19 Nisan 2025 19:05

Yanlış bilgi vererek öğretmenleri yanıltmayın.

Protokol kuralları bellidir.

Adab-ı muaşeret diye bir şey vardır.

Sürekli şov videoları çeken eski bir meb bürokratının yanlışlarını doğru diye göstermeyin.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
19 Nisan 2025 19:20

Bu yanlış bir bilgi değildir.

Sınıf içi ve sınıf dışı aynı değildir. Başlıkta sınıf kelimesini özellikle vurguladım. Şahsın kimliğinden uzak bir şekilde ifadesini özellikle kullandım. Adabı muaşeret meselesini de misafirlik kelimesinin geçtiği yerde belirttim.

Eskiden eğitim fakültelerinde, stajyerlik kurslarında bu durum anlatılırdı. Son dönemlerde anlatılmadığı için unutuldu.

25 seneyi aşkın meslek hayatımda buna dikkat ettim. Öğrenci dik duran bir öğretmen görmezse (bu yanlış anlaşılmasın gelen şahsa saygısızlık manasını kastetmiyorum), ezilen bir öğretmen görürse sınıf içinde etkisi kalmadığı gibi yanlış bir rol model olacaktır. Aynı zamanda öğretmen bilim öğretir. İlim küçültülemez.

AcemiMuallim, 1 saat önce

Yanlış bilgi vererek öğretmenleri yanıltmayın.

Protokol kuralları bellidir.

Adab-ı muaşeret diye bir şey vardır.

Sürekli şov videoları çeken eski bir meb bürokratının yanlışlarını doğru diye göstermeyin.

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