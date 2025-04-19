Bürokratlar ve Herkes İçin Sınıf Ziyareti Adabı

Günümüzde sınıf ziyaretlerinde öğretmenlik mesleğine saygı pek kalmadı. Bir idareci dahi kapıyı vurmadan içeri girip müsaade almadan dersten öğrenci çağırıyor. Nöbetçi öğrenciyi yollarken bu adabı öğretmeyebiliyorlar. Biz aldığımız terbiye dolayısı ile şahısların değil mesleğin itibarına uygun olarak davranıyor ve davranılmasını sağlamaya çalışıyoruz.

Peki ziyaret nasıl olmalı:

-Öncelikle dersin öğretmeninden müsaade alınmalı.

-Öğrencilerin halı ve hatırı sorulmalı

-Öğrenciler ayağa kalkmışsa sınıfta öğretmen varken kalkmamaları gerektiğini, sınıfın en yüksek yetkilisinin öğretmen olduğunu söylemeli (öğretmen misafir karşılanırken ayağa kalkılması gibi burada da kendisi işaret verirse kalkmalarını söyleyebilir.

-Çıkarken öğretmene teşekkür etmeli, belki dersi böldüğü için teşekkür etmeli. (öğretmen de teşekkür etmeli...)

Örnek bir uygulamayı -şahsın kimliğinden uzak bir şekilde- bir bürokrattan göstereyim:

youtube'da com'dan sonra şu kısmı yapıştırarak seyredebilirsiniz: shorts/JpDje6JhlTw