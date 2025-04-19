Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Nisan 2025 20:05
Trump'ın yöntemleri MEB'de de uygulanmalı.

Aşağıda bir link vereceğim. Memurlar net sitesinde bugün, 19 Nisan 2025 tarihinde 16:12'de yayınlanmış yeni bir haber:

"Trump'tan Kamu Çalışanlarına Yeni Düzenleme

ABD Başkanı Trump, düşük performanslı kamu çalışanlarının işten çıkarılmasını kolaylaştıracak yeni düzenlemeyi duyurdu."

link: https://www.memurlar.net/haber/1133360/trump-tan-kamu-calisanlarina-yeni-duzenleme.html

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Bu yöntemin benzerini forumda tartışmak için bir yazı paylaşmıştım. Proje okullarındaki 4+4 yıl sonrası sirkülasyonun diğer okul türlerinde de uygulanmasını öneren bir yazıydı. Ama Memurlar net sitesindeki ruh hastası bir şahıs, bu konudan rahatsız olmuş ve kapatmış/kapattırmış. Sen aynı okulda yıllarca kalacaksın diye ve yaşın ilerledi diye biz bu konuyu tartışamayacak mıyız? Sen istemesen de performansa dayalı sistem eninde sonunda gelecek. Sen hep huzursun olacaksın... Hadi şimdi bunu da kapat/kapattır ve huzursuzluğuna huzursuzluk ekle...

Kapatılan/Kapattırılan konu:

"Proje okullarındaki sirkülasyon diğer okullara da uygulansın"

https://forum.memurlar.net/konu/2581761/proje-okullarindaki-sirkulasyon-diger-okullara-da-uygulansin.html

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