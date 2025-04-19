Sağlık hizmetleri öğretmenliği 2025 ataması

Merhaba, Sağlık hizmetleri oğretmenliğnden atama bekleyen mülakata girecek var mı. 78,2 puan 136 sıralamayla mülakata girip şansımı denemeli miyim. Kontenjan 58 arada çok fark var fakat sağlık bakanliğ alımının daha önce olacak olması ve önumdeki rakiplerimin çogu kadın meslektaşlarımın olması kötü şehirlere gitmek istememe durumları olasilığı beni düşünduruyor. Tavsiye verebilir misiniz. Mulakatta aynı puani alsam bile atanma ihtimalim var mı
Merhaba, Sağlık hizmetleri oğretmenliğnden atama bekleyen mülakata girecek var mı. 78,2 puan 136 sıralamayla mülakata girip şansımı denemeli miyim. Kontenjan 58 arada çok fark var fakat sağlık bakanliğ alımının daha önce olacak olması ve önumdeki rakiplerimin çogu kadın meslektaşlarımın olması kötü şehirlere gitmek istememe durumları olasilığı beni düşünduruyor. Tavsiye verebilir misiniz. Mulakatta aynı puani alsam bile atanma ihtimalim var mı