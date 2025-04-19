KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Nisan 2025 20:22
Sağlık hizmetleri öğretmenliği 2025 ataması

Merhaba, Sağlık hizmetleri oğretmenliğnden atama bekleyen mülakata girecek var mı. 78,2 puan 136 sıralamayla mülakata girip şansımı denemeli miyim. Kontenjan 58 arada çok fark var fakat sağlık bakanliğ alımının daha önce olacak olması ve önumdeki rakiplerimin çogu kadın meslektaşlarımın olması kötü şehirlere gitmek istememe durumları olasilığı beni düşünduruyor. Tavsiye verebilir misiniz. Mulakatta aynı puani alsam bile atanma ihtimalim var mı


ASelim81
19 Nisan 2025 20:30

Mülakata yine gir neden soruyorsun diyecek olursanız. Suriyede askerlik görevimi yapıyorum. Boş bir hayal uğruna turkiyeye gir tekrar göreve geri dönmekle uğraşmak istemiyorum. Giriş çıkış aşırı yorucu. Sapma oranlarıyla ile ilgili bilgisi olan gecen seneki 85 kişilik atamada son atanan kişinjn sıralamasini bilen varsa yardimci olursa çok mutesekkir olurum

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