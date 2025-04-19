Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Nisan 2025 21:47
Faal olmayan görev tanımı yazısı

herkese kolay gelsin.faal olmayan görev tanımı ile ilgili elimde egm yazısı var diye yazan birileri vardı.acaba böyle bir yazı elinde olan var mı.o yazıda faal olmayan görevlerin büro görevleri olduğunu yazdığını iddia etmişti


Muro24246666
Aday Memur
19 Nisan 2025 22:43
o yazının elinde olmasına gerek yok senin yönetmenliğin içinde yazıyor aç bak bi zahmet

Rafinyaa
Aday Memur
20 Nisan 2025 02:38
c dilimi psikiyatrik raporlu olanları tamam ek görev yazmıyorlar ama büro dışında da yerlerde çalıştırıyorlar.
Muro24246666, Dün
o yazının elinde olmasına gerek yok senin yönetmenliğin içinde yazıyor aç bak bi zahmet
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