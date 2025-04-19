Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


19 Nisan 2025 21:59
Kadrodan Sözleşmeliye Geçiş

Arkadaşlar kadrolu olarak çevre ve şehircilik bakanlığına atandım ekpss puanımla. Aday memurluk sürecim devam ederken normal kpss puanım ile sağlık bakanlığına sözleşmeli olarak tercih verip atanırsam kurumlar arası geçişi nasıl yapabilirim bilen var mı ? istifa edersem 3 yıl memurluk yasağı var bildiğim kadarıyla. Bilen biri varsa lütfen bilgi verebilir mi ?

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