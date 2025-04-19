Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


19 Nisan 2025 22:51
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

7 yıldır antalyada çalışıyorum haziran ayında kartal a tayin vermeyi düşünüyorum ev aldım yoğun bakım sertifikam var hastane nasıl yönetim teşvik ödemesi icsp nobeti ? Araştırmalarıma göre ve şikayet var a baktıgımda tercih edesim gelmiyor yönetim özellikle hemsirelik hizmetleri konusunda şikayetler iltimas mbbng duydum. Calisan var mi burada ? Yerine pendik tercih edilebilir mi ?

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