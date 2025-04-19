Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


19 Nisan 2025 23:05
Aim 4001

Edinilen bilgiye göre aim memurluğu alım şartlarında değişiklik yapılması düşünülüyormuş. Ya doğrudan bölüm şartı getirileceği ya da kademeli olarak bölüm şartı getirileceği konuşuluyor.


since2024
Aday Memur
19 Nisan 2025 23:27
hangi bölümler mesela ?

Exponents
19 Nisan 2025 23:36

Havacılık mezunları

since2024, 24 dk. önce
hangi bölümler mesela ?

since2024
Aday Memur
19 Nisan 2025 23:46
aslında en uygun uluslararası ticaret ve lojistik bölümü
Exponents, 15 dk. önce

Havacılık mezunları

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