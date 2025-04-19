Dernek Cami Lojmanından Kira Alabilir mi???

Selamün aleyküm arkadaşlar. 10 yıldır aynı camide görev yapıyorum. 10 yıl sonra cami derneği kurul kararı ile imam ve müezzin lojmanindan kira istedi. Biz de vermek istemedik. Sizi mahkemeye veririz kira bedelinden daha fazla para ödemek durumunda kalırsınız dediler. Benim sorum şu: Kira istemek gibi bir hakları var mı?

Vermediğimiz zaman mahkemeye verme hakları var mı

(Sonuçta bu camide göreve başlarken kira söz konusu değildi ve herhangi bir sözleşme için imza da atmadık)

Bu bilgisi olan veya yakın bir avukatı olan var ise bilgi verebilir mi?