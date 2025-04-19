Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Radore


19 Nisan 2025 23:53
Dernek Cami Lojmanından Kira Alabilir mi???

Selamün aleyküm arkadaşlar. 10 yıldır aynı camide görev yapıyorum. 10 yıl sonra cami derneği kurul kararı ile imam ve müezzin lojmanindan kira istedi. Biz de vermek istemedik. Sizi mahkemeye veririz kira bedelinden daha fazla para ödemek durumunda kalırsınız dediler. Benim sorum şu: Kira istemek gibi bir hakları var mı?

Vermediğimiz zaman mahkemeye verme hakları var mı

(Sonuçta bu camide göreve başlarken kira söz konusu değildi ve herhangi bir sözleşme için imza da atmadık)

Bu bilgisi olan veya yakın bir avukatı olan var ise bilgi verebilir mi?


Sakaryalı540
Memur
20 Nisan 2025 00:35

Aleyküm selam hocam. Benim birader de imam çevremde çok imam var lojmanda oturup kira vereni görmedim. Lojman zaten senin hakkın senin hakkın olan lojmandan nasıl kira isteyebilir ki ? Cami derneği nedir ya mafya gibi davranıyorlar oranın ağası sensin senin sözün geçer onlara ipi verme ipin ucunu kaçırırsan işte böyle yaparlar. Tavrını koy yumuşak davranma bu zamanda yumuşak davranan kişilere dişini göstermek isteyen çok insan kılıklı kişiler var.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Promosyon helaldirÇok mühim bir konu cevablarsanızEmekli muezzin geri donebilir mi?Dernek Cami Lojmanından Kira Alabilir mi???

Sözlük

bir ölünün anı defteri. 1 Memurlar.net radyo 2 hipertansiyon 1 biyolojik aktivite izi 1 sintigrafi 1 enginar 2 Ağzına Kürekle Vurma İsteği 1 Hayatından şekeri çıkarmak 1 uzun yolda mola vermeden araç kullanmak 2

Son Haberler

Başıboş köpek sorununa üç aşamalı çözüm modeli geliyorSağlık Bakanı Memişoğlu hekim sayısını açıkladıBorsada geçen hafta en çok kazandıran 3 hisse!Baykar: TB2 için motor geliştirdik ve uçuş testlerini tamamladıkVali Gül'den CHP'ye: Filistin davasını siyasi hesaplarınıza alet edemezsiniz

Editörün Seçimi

2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?İcralık polisler