Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Nisan 2025 00:37
İstifa veya ihraç , Prim ?
memurluktan istifa veya ihraçdan dolayı primler boşa mı gidiyor yoksa Sgklı olarak devam ettiriliyor mu?

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