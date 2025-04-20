Meslek kanununda yeni kılavuz halen yok.

Neden bu kadar acele edip hemen eleştirmeye basliyorsunuz bu forumu takip ediyorum devamlı eleştiri. Eğitimler neden başlamıyor dendi arkasından eğitim.basladi maaşlara yetismeyecek uzmanlık tazminatı dendi yetişti kılavuz hala yok dendi yayınlandı herseyin bir zamanı var ne kadar sabırsızsınız

Neden bu kadar acele edip hemen eleştirmeye basliyorsunuz bu forumu takip ediyorum devamlı eleştiri. Eğitimler neden başlamıyor dendi arkasından eğitim.basladi maaşlara yetismeyecek uzmanlık tazminatı dendi yetişti kılavuz hala yok dendi yayınlandı herseyin bir zamanı var ne kadar sabırsızsınız