Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Nisan 2025 09:21
Meslek kanununda yeni kılavuz halen yok.

25 Nisan itibariye ömk kılavuzunda ki belirlenen süre doluyor, yeni kılavuz yok, açıklama yok, bakanlığın umrunda değil sanırım.


Esraxxxx
Aday Memur
20 Nisan 2025 09:35
Bu kılavuzda olması gerekenler nelerdi?

Abdülkerim Anlar
Aday Memur
20 Nisan 2025 10:10

Bu hafta yayınlanacak sanirim


Pratik Hoca
Şef
20 Nisan 2025 14:42

Bende 25 nisan cuma veya 28 nisanda bekliyorum. Abdulkerim hocam duyum mu tahmin mi?


TalhaEymenn
Memur
20 Nisan 2025 15:06
Neden bu kadar acele edip hemen eleştirmeye basliyorsunuz bu forumu takip ediyorum devamlı eleştiri. Eğitimler neden başlamıyor dendi arkasından eğitim.basladi maaşlara yetismeyecek uzmanlık tazminatı dendi yetişti kılavuz hala yok dendi yayınlandı herseyin bir zamanı var ne kadar sabırsızsınız

Lewo124
Aday Memur
20 Nisan 2025 15:55
Talha bey. toplumsal baskı oluşmadan kurumlar hareket etmiyor maalesef. siz bundan önceki ömk kılavuzunun kendiliğinden oluştuğunu düşünüyorsanız polyannacılık oynuyorsunuz demektir. sendikaların baskısı, öğretmenlerin baskısı süreci hızlandırmıştır. yorum yaparken yaşadığınız süreçleri gözardı etmeyin. açın okuyun bundan önceki süreçte neler yaşandığını.
TalhaEymenn, 8 saat önce
Neden bu kadar acele edip hemen eleştirmeye basliyorsunuz bu forumu takip ediyorum devamlı eleştiri. Eğitimler neden başlamıyor dendi arkasından eğitim.basladi maaşlara yetismeyecek uzmanlık tazminatı dendi yetişti kılavuz hala yok dendi yayınlandı herseyin bir zamanı var ne kadar sabırsızsınız
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