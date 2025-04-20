Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Nisan 2025 09:21
Ömk yeni kılavuz halen yok
25 Nisan itibariye ömk kılavuzunda ki belirlenen süre doluyor, yeni kılavuz yok, açıklama yok, bakanlığın umrunda değil sanırım.

Esraxxxx
Aday Memur
20 Nisan 2025 09:35
Bu kılavuzda olması gerekenler nelerdi?

Abdülkerim Anlar
Aday Memur
20 Nisan 2025 10:10

Bu hafta yayınlanacak sanirim


Pratik Hoca
Şef
20 Nisan 2025 14:42

Bende 25 nisan cuma veya 28 nisanda bekliyorum. Abdulkerim hocam duyum mu tahmin mi?

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