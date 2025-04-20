Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Nisan 2025 11:10
Polisin oto galeri açması

polis memurunun oto galeri açıp yetkinlik belgesi alması mümkün mü? değilse nasıl bir yol izlenmeli, başkasının üzerine dahi açılsa sonuçta araç almaya gidildiğinde vekalet verilecek yine alış satış görünecek bir yolu var mıdır ?


Özer5336
Şef
20 Nisan 2025 11:12
yasal olarak bir yolu var mı limited şirket gibi

memuraday-y
Şube Müdürü
20 Nisan 2025 11:57

Bilmiyorum .


Yorgunadam34
Aday Memur
20 Nisan 2025 11:59

Bu soruyo soruyorsan bulaşma beclnce


Özer5336
Şef
20 Nisan 2025 12:19
neden reis sen biliyorsan anlat
Yorgunadam34, 3 saat önce

Bu soruyo soruyorsan bulaşma beclnce


Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
20 Nisan 2025 12:22
Kendi adına yaoamaz Eş çocuk Ana Baba adına Vergi Levhası olabilir.
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerMeslektaşına hitabet, saygınlık ve disiplinEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMazeret ataması 2025Mukavemet ve nakdi tazminatLiderler zirvesi Antalya 2025Mazeret ataması Nisan-2025Ramazan bayramı ödüllendirmesi27 Aralık 2024 açığa alınanlarEmekli maaşı Pbs'de yeniden hesaplanıyor

Sözlük

Mattia Ahmet Minguzzi 2 hiroo onada 1 Kardelenhuzur 3 gazete 1 Bugün olanlar 1 Memurlar.net radyo 3 bir ölünün anı defteri. 1 Ağzına Kürekle Vurma İsteği 1 uzun yolda mola vermeden araç kullanmak 2 biyolojik aktivite izi 1

Son Haberler

Yeni Yönetmelik Yürürlükte: Tost ve Pidede 'Kaşarlı' Dönemi BittiYeni Hedef: İstanbul Havalimanı'nda Dörtlü Pistİzmir'de Devre Mülk Dolandırıcılığı: 100 Milyonluk VurgunHalı Sahada Kalp Krizi Geçiren Kişinin Acı Kaybıİş arkadaşının bilgisayarındaki bilgiyi gizlice okuyup başkasına anlatmak disiplin suçudur

Editörün Seçimi

2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?İcralık polisler