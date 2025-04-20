ozellikle MEB ve saglik personeli Sefalete tepki için son tarih 15 Mayıs

1 milyon 200 bin civari meb personeli ve 300 bin civarı sağlık personeli halen malum sendikaya en çok destek veren sendika.

2026 2027 için aynı tercihiniz devam ederse açlık ve sefalet içeren zam oranlarına gönlünüz razı değilse istifa için son 1 ayınız kaldı arkadaşlar.

çünkü 15 mayısta üye sayimi yapılacak ve o tarihten önce istifa etmezseniz hersey cok geç olacak.

cunku aguatosta baslayacak gorusmeler icin mayıstaki tespit edilecek uye sayıları gecerli olacak

ilgili mevzuat:

"Toplantı her yıl, 15 mayıstarihinden sonra beş iş günü içersinde kurumca belirlenerek sendikalara bildirilen yer ve günde yapılır. 15 Mayıs tarihi itibariyle aidatkesintisi yapılan memur sendika tevkifat listesini sendika üyeleri ve katılımcılarla değerlendirilir. "

son karar sizin...