Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Nisan 2025 11:18
ozellikle MEB ve saglik personeli Sefalete tepki için son tarih 15 Mayıs

1 milyon 200 bin civari meb personeli ve 300 bin civarı sağlık personeli halen malum sendikaya en çok destek veren sendika.

2026 2027 için aynı tercihiniz devam ederse açlık ve sefalet içeren zam oranlarına gönlünüz razı değilse istifa için son 1 ayınız kaldı arkadaşlar.

çünkü 15 mayısta üye sayimi yapılacak ve o tarihten önce istifa etmezseniz hersey cok geç olacak.

cunku aguatosta baslayacak gorusmeler icin mayıstaki tespit edilecek uye sayıları gecerli olacak

ilgili mevzuat:

"Toplantı her yıl, 15 mayıstarihinden sonra beş iş günü içersinde kurumca belirlenerek sendikalara bildirilen yer ve günde yapılır. 15 Mayıs tarihi itibariyle aidatkesintisi yapılan memur sendika tevkifat listesini sendika üyeleri ve katılımcılarla değerlendirilir. "

son karar sizin...


Kpsbirincisi
Genel Müdür
20 Nisan 2025 12:23

İstifa etmek için çok geç artık bişey konuşuyorsan bilerek konuş. Bu saatten sonra sadece bosta olanlar baska bir sendikaya gecebilir ancak.


Ozelegitim61
Şube Müdürü
20 Nisan 2025 12:40

Alakası bile yok istediğin zaman sendikadan isitfa edip yeni sendikaya üye olabilirsin. Bir de bilerek konuş yazmışsın. :)))))

Kpsbirincisi, 2 saat önce

İstifa etmek için çok geç artık bişey konuşuyorsan bilerek konuş. Bu saatten sonra sadece bosta olanlar baska bir sendikaya gecebilir ancak.


mura_t_arslan
Memur
20 Nisan 2025 13:20

konjonktur degismedigi muddetce ogretmenler sendikalarini birakmayacaktir.


falancaolsun
Memur
20 Nisan 2025 13:51
Öğretmenlere video izleme başına 12 bin TL zam yaptılar. Part time işe 70-80 bin TL alan öğretmenlerin çok da umrunda

wulfgarop
Daire Başkanı
20 Nisan 2025 13:58
tabiki dilediğin zaman istifa edip başka sendikaya üye olabilirsin. tek sorunumuz istifanın 1 ay sonra geçerli olacak olması ve mayıs maaşından halen üye olunan sendikaya aidat kesilecek olması. buda dolayısıyla yetkili sendika belirlenirken istifa edilen sendikanın üyesi olarak sayılmanıza neden olur
Ozelegitim61, 2 saat önce

Alakası bile yok istediğin zaman sendikadan isitfa edip yeni sendikaya üye olabilirsin. Bir de bilerek konuş yazmışsın. :)))))


Ozelegitim61
Şube Müdürü
20 Nisan 2025 14:00

çalış sende atan sende al 12 bin tl. hangi videoyu izleyince veriyorlar 12 bini söylersen bizde izleyelim. her yerde bilgin olmadığı konularda olmayan fikrini beyan etme gülmesinler sana

falancaolsun, 58 dk. önce
Öğretmenlere video izleme başına 12 bin TL zam yaptılar. Part time işe 70-80 bin TL alan öğretmenlerin çok da umrunda

falancaolsun
Memur
20 Nisan 2025 14:08
Şu safa yatıp hiçbir şeyden haberiniz yokmuş gibi davranmanız yok mu beni bitiyor. Hangi video olduğunu öğrenmek için öğretmenler odasında 7/24 ek ders muhabbeti yaptığınız arkadaşlarından birine sorabilirsin
Ozelegitim61, 49 dk. önce

çalış sende atan sende al 12 bin tl. hangi videoyu izleyince veriyorlar 12 bini söylersen bizde izleyelim. her yerde bilgin olmadığı konularda olmayan fikrini beyan etme gülmesinler sana


Ozelegitim61
Şube Müdürü
20 Nisan 2025 14:15

Bu akılla bugüne kadar nasıl hayatta kaldın bilmiyorum ama allah yardımcın olsun senin ve çevrenin :)

Senin yardımcın olsun hayat zor, çevrenin yardımcısı olsun seninle muhattap oluyorlar. :)

Ara tatillerde video izlenir eğer uzaktan eğitim kararı alındıysa. 15 saat ek ders alınır. saati 128 TL ile çarp 12 bin çıkıyorsa sonuç helal olsun :))))

Bilgin olmayan konularda boş boş konuşup kendini rezil etme :))

falancaolsun, 41 dk. önce
Şu safa yatıp hiçbir şeyden haberiniz yokmuş gibi davranmanız yok mu beni bitiyor. Hangi video olduğunu öğrenmek için öğretmenler odasında 7/24 ek ders muhabbeti yaptığınız arkadaşlarından birine sorabilirsin

Ozelegitim61
Şube Müdürü
20 Nisan 2025 14:18

şimdi çalışmaya başlasan bu kafayla 10 senede atanırsın zaten. bi 10 yıl da uzmanlık için beklersin. sonra video izleyip 12 bin zammını alırsın ::)))))

falancaolsun, 41 dk. önce
Şu safa yatıp hiçbir şeyden haberiniz yokmuş gibi davranmanız yok mu beni bitiyor. Hangi video olduğunu öğrenmek için öğretmenler odasında 7/24 ek ders muhabbeti yaptığınız arkadaşlarından birine sorabilirsin

BuAşkFazlaSana
Şef
20 Nisan 2025 14:25

Bi bitmediniz yaa. Takriben ne zaman tükenir bu türün soyu?

falancaolsun, 58 dk. önce
Öğretmenlere video izleme başına 12 bin TL zam yaptılar. Part time işe 70-80 bin TL alan öğretmenlerin çok da umrunda
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