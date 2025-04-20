ozellikle MEB ve saglik personeli Sefalete tepki için son tarih 15 Mayıs

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Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
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Editörler : cihan27E.Kayı Han
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