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Editörler : Radore


20 Nisan 2025 13:55
Kayseri'den bir başarı hikayesi belgeseli çekmek istiyorum.

Merhaba, normalde grafikerim fakat röportaj, belgesel işlerine de girmek istiyorum. Toplumda farkındalık yaratacak işlerin peşinde koşmayı sevdiğimden dolayı ilk projemi engelli bir birey üzerinden gerçekleştirmek istiyorum. Onun hayat hikayesini, geçmişte veya halen yaşadığı zorlukları kısacası biyografisini belgelemek istiyorum. Kayseri'de yaşayan ve "sana anlatacak güzel bir hikayem var" diyen varsa lütfen bana ulaşsın. İyi forumlar.

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