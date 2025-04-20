KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


20 Nisan 2025 14:39
Mülakatta Boy Ölçümü

Herkese iyi günler. Gümrük Muhafaza memurluğu için başvuruda bulundum. Mülakata çağrılmayı bekliyorum. Boy sınırı 172 cm . Evde metre ile ölçtüğümde 170-171 cm çıktım. Ardından iki farklı aile hekimliğinde ölçüldüğümde yalın ayak 173.5 cm çıktı. Fakat bazı arkadaşlar mülakat sırasında ölçümlerde eksik çıkabiliyor dedi ve kafam karıştı. Boy ölçümü yapılırken nasıl durmam ve ne yapmam gerektiği hakkında bilgi verirseniz sevinirim. (Ölçüm öncesi esneme hareketleri işe yarar mı ?)

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