Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Nisan 2025 14:45
Editör ve forum

Editör sen kendi keyfine göre neden konuları silip insanları engelliyorsun. içeriği suç teşkil etmediği sürece insanlar görüşlerini dile getirebilir. Hizmet ettiğin bir topluluk veya şahıs varsa o ayrı


Nick2791
Aday Memur
20 Nisan 2025 15:02
Evet polise zam balonu isimli konu silinmiş herhalde bulamadım

Ispatu61
Aday Memur
20 Nisan 2025 15:23
niye silindiki
Nick2791, 4 saat önce
Evet polise zam balonu isimli konu silinmiş herhalde bulamadım

BAYYCU-NOYAN
Şef
20 Nisan 2025 15:36

Zoruna gitmiştir belki.. polisin cebine 3 5 kuruş girer de devletimiz, hazine zarara uğrar modundadır...


swat3410
Editor
20 Nisan 2025 15:36

Kapatmış olduğum son 10 başlığı kontrol ettiğimde

1- Kastamonu, bu konuda öncesinde tam olarak 33 adet başlık açılmış olması nedeniyle kapatılmıştır.

2-Seyanen zam balonu, daha öncesinde açılmış onlarca başlık olmasının yanı sıra bu konu özelinde sosyal medyada yada ilgili kurumlardan yazılı bir içerik bulunmaması nedeniyle kapatılmıştır, hali hazırda başlığı açan kişi dahi "balon" olarak ifade ettiği başlık kapatılmıştır.

3- Nakliye - Nakliye şirketleri tarafından sıklıkla açılan kendi şirketlerinin reklamını içermesi nedeni ile kapatılmıştır.

4-Plaka değişikliği - sivil kişilerin bu platformda hukuki yada meslek işleyişi hakkında fikir alma çabası içinde olması nedeni ile kapatılmıştır.

5-Yüksel Lisan tez - yüksek lisans tezini yapmak isteyen ancak mesleğimiz ile alakası olmayan içerik nedeniyle kapatılmıştır.

6-Polise seyyanen 15 bin zam- daha öncesinde açılmış onlarca başlık olmasının yanı sıra bu konu özelinde sosyal medyada yada ilgili kurumlardan yazılı bir içerik bulunmaması nedeniyle kapatılmıştır, hali hazırda başlığı açan kişi dahi "söylenti" olarak ifade ettiği başlık kapatılmıştır.

7-Şark dönüşü Antalya - bu konuda öncesinde tam olarak 286 adet başlık açılmış olması nedeniyle kapatılmıştır.

8- Ankarada kamu çalışanları için anket - yüksek lisans tezini yapmak isteyen ancak mesleğimiz ile alakası olmayan içerik nedeniyle kapatılmıştır.

9- Nakliye - Nakliye şirketleri tarafından sıklıkla açılan kendi şirketlerinin reklamını içermesi nedeni ile kapatılmıştır.

10- İpka değişikliği hakkında - bu konu hakkında öncesinde ve güncel olan2 başlık ve toplamda 16 içerik bulunması nedeniyle kapatılmıştır.

Yukarıda örneklediğim üzere başlıklaın kapatılma nedeni tekrarlayan içerik, reklam ve spekülasyon vb. olarak sıralayabiliriz.

Forum bölümünde başlık açabilmek için sadece içeriği suç teşkil etmediği sürece insanlar görüşlerini dile getirebilir kriteri yeterli değildir. Memurlanete üye olma aşamasında üyelik sözleşmesinde forum kuralları tüm üyelere tek tek açıklayıcı bir şekilde ifade edilmiştir.


Ispatu61
Aday Memur
20 Nisan 2025 15:38
teşekkürler açiklama yaptiğiniz icin
swat3410, 4 saat önce

Kapatmış olduğum son 10 başlığı kontrol ettiğimde

1- Kastamonu, bu konuda öncesinde tam olarak 33 adet başlık açılmış olması nedeniyle kapatılmıştır.

2-Seyanen zam balonu, daha öncesinde açılmış onlarca başlık olmasının yanı sıra bu konu özelinde sosyal medyada yada ilgili kurumlardan yazılı bir içerik bulunmaması nedeniyle kapatılmıştır, hali hazırda başlığı açan kişi dahi "balon" olarak ifade ettiği başlık kapatılmıştır.

3- Nakliye - Nakliye şirketleri tarafından sıklıkla açılan kendi şirketlerinin reklamını içermesi nedeni ile kapatılmıştır.

4-Plaka değişikliği - sivil kişilerin bu platformda hukuki yada meslek işleyişi hakkında fikir alma çabası içinde olması nedeni ile kapatılmıştır.

5-Yüksel Lisan tez - yüksek lisans tezini yapmak isteyen ancak mesleğimiz ile alakası olmayan içerik nedeniyle kapatılmıştır.

6-Polise seyyanen 15 bin zam- daha öncesinde açılmış onlarca başlık olmasının yanı sıra bu konu özelinde sosyal medyada yada ilgili kurumlardan yazılı bir içerik bulunmaması nedeniyle kapatılmıştır, hali hazırda başlığı açan kişi dahi "söylenti" olarak ifade ettiği başlık kapatılmıştır.

7-Şark dönüşü Antalya - bu konuda öncesinde tam olarak 286 adet başlık açılmış olması nedeniyle kapatılmıştır.

8- Ankarada kamu çalışanları için anket - yüksek lisans tezini yapmak isteyen ancak mesleğimiz ile alakası olmayan içerik nedeniyle kapatılmıştır.

9- Nakliye - Nakliye şirketleri tarafından sıklıkla açılan kendi şirketlerinin reklamını içermesi nedeni ile kapatılmıştır.

10- İpka değişikliği hakkında - bu konu hakkında öncesinde ve güncel olan2 başlık ve toplamda 16 içerik bulunması nedeniyle kapatılmıştır.

Yukarıda örneklediğim üzere başlıklaın kapatılma nedeni tekrarlayan içerik, reklam ve spekülasyon vb. olarak sıralayabiliriz.

Forum bölümünde başlık açabilmek için sadece içeriği suç teşkil etmediği sürece insanlar görüşlerini dile getirebilir kriteri yeterli değildir. Memurlanete üye olma aşamasında üyelik sözleşmesinde forum kuralları tüm üyelere tek tek açıklayıcı bir şekilde ifade edilmiştir.


selimtandogan71
Aday Memur
20 Nisan 2025 15:43

Zahmet olmazsa sitenin ara yüzünü yenilerseniz konu başlıklarını bulmak kolay olur. Ayrıca gündem değişiyor.

Bu kadar reklama maruz kalınıyor bari kullanıcılara saygı gösterin


selimtandogan71
Aday Memur
20 Nisan 2025 15:45

Merak ettiğim diğer konu Polislerin sorunlarıyla ilgili uzun zamandır memurlar.nette manşet haber yapılmıyor. Editör olarak bunun için ne yapıyorsunuz?


swat3410
Editor
20 Nisan 2025 16:01

Kişisel olarak mobil uygulama yerine "brave" uygulaması ile siteye giriş yapıyorum. Tek reklam dahi çıkmıyor ayrıca sitede masaüstünde hangi işlemi yapıyorsam örneğin arama kısmını dahi kullanabiliyorum.

Akıllı telefonlarımızı kişiselleştirebilirz, reklam sadece memurlarnet ile alakalı bir uygulama olmamakla birlikte goggle reklamlarıda bulunmkta, hem memurlarnet hem google reklamları olunca üyelerin reklam ile ilgili serzenişlerinde haklılık payı bulunmakta ancak akıllı telefonlarımızı ihtiycımıza uygun olarak kişiselleştirdiğimizde şikayetçi olduğumuz sorunları geride bırakıyoruz.

Sayın selimtandogan71 neden polislerin sorunları ile ilgili anasayfada manşetten haber yapılmıyor? sorunuzu yanıt olarak.

Sizde, bende birbirimizitanımıyoruz. Ancak tanımadığımız kişi ile ilgili olarak örneklemek içinsizin konuya yazdığınız

1- Editör keyfine göre konuları silip kişileri engelliyorsun

2-Hizmet ettiğin bir topluluk veya şahıs varsa o ayrı ifaden ile sublimal olara beni cemeat yada bir grup ile bağımın varlığını ifade ediyorsun.

Yaklaşık 20 yıldır bu sitede bulunuyorum. Sadece sizin özelinizde bu tespiti yapmıyorum. Site genelinde hiç olmadığı kadarı ile kutuplaştık, ötekileştirdik. İşte tüm bu nedenlerden dolayı bahsettiğiniz tarzda haberler yapmak içimden gelmiyor.

Kaldı ki bu iş için profosyonel haber editörleri bulunmaktadır.


Nick2791
Aday Memur
20 Nisan 2025 16:33
Bu başlığıda kapatacak mısın

swat3410
Editor
20 Nisan 2025 16:35

Gerekli bilgilendirmeden sonra kapatılacaktır


mustafakoçak
Genel Müdür
20 Nisan 2025 16:46
yapay zeka misin gerçek mi?
Nick2791, 3 saat önce
Bu başlığıda kapatacak mısın

selimtandogan71
Aday Memur
20 Nisan 2025 17:07

Evet herkeste bir öfke patlaması var.

Maaşın yetersizliği

Taltif adaletsizliği

2. şark kaldırılması konusunda verilen sözlerin tutulmaması

Atama da keyfilik vs..

Memurlar.net editörleri olarak neden taşın altına elini sokup ta bu sorunları gündeme getirmiyorsunuz

Neden belli bir meslek grubu için yayınlar yapılıyor

konu başlığı silip kullanıcı engellemek çözüm mü?

swat3410, 3 saat önce

Kişisel olarak mobil uygulama yerine "brave" uygulaması ile siteye giriş yapıyorum. Tek reklam dahi çıkmıyor ayrıca sitede masaüstünde hangi işlemi yapıyorsam örneğin arama kısmını dahi kullanabiliyorum.

Akıllı telefonlarımızı kişiselleştirebilirz, reklam sadece memurlarnet ile alakalı bir uygulama olmamakla birlikte goggle reklamlarıda bulunmkta, hem memurlarnet hem google reklamları olunca üyelerin reklam ile ilgili serzenişlerinde haklılık payı bulunmakta ancak akıllı telefonlarımızı ihtiycımıza uygun olarak kişiselleştirdiğimizde şikayetçi olduğumuz sorunları geride bırakıyoruz.

Sayın selimtandogan71 neden polislerin sorunları ile ilgili anasayfada manşetten haber yapılmıyor? sorunuzu yanıt olarak.

Sizde, bende birbirimizitanımıyoruz. Ancak tanımadığımız kişi ile ilgili olarak örneklemek içinsizin konuya yazdığınız

1- Editör keyfine göre konuları silip kişileri engelliyorsun

2-Hizmet ettiğin bir topluluk veya şahıs varsa o ayrı ifaden ile sublimal olara beni cemeat yada bir grup ile bağımın varlığını ifade ediyorsun.

Yaklaşık 20 yıldır bu sitede bulunuyorum. Sadece sizin özelinizde bu tespiti yapmıyorum. Site genelinde hiç olmadığı kadarı ile kutuplaştık, ötekileştirdik. İşte tüm bu nedenlerden dolayı bahsettiğiniz tarzda haberler yapmak içimden gelmiyor.

Kaldı ki bu iş için profosyonel haber editörleri bulunmaktadır.


selimtandogan71
Aday Memur
20 Nisan 2025 17:08

Sevgili editör daha önceki yıllarda azda olsa yine manşet haberler çıkıyordu ancak uzun zamandır çıkmıyor. Emniyet forumundaki bu kaosta sizinde etkiniz bulunuyor. Meslektaşımız olduğunuzu düşünerek artık mağdur olan meslektaşlarınızın yanında olunuz


ALTARİN OĞLU
Memur
20 Nisan 2025 18:20
kardesim sen ne havali seysin oyle helal olsun. seyyanen zam bolumu basligini ben actim ve kesin olmayan birsey ile ilgili okudugum seyi yazdim devreler grubunda yazildigi icin bu sekilde bir bilgilendirme yaptim. sana gore baslik acacaksak baslik acmadan uyari olarak bir cizelge hazirla ona gore oaylasim yapalim.
swat3410, 3 saat önce

Kişisel olarak mobil uygulama yerine "brave" uygulaması ile siteye giriş yapıyorum. Tek reklam dahi çıkmıyor ayrıca sitede masaüstünde hangi işlemi yapıyorsam örneğin arama kısmını dahi kullanabiliyorum.

Akıllı telefonlarımızı kişiselleştirebilirz, reklam sadece memurlarnet ile alakalı bir uygulama olmamakla birlikte goggle reklamlarıda bulunmkta, hem memurlarnet hem google reklamları olunca üyelerin reklam ile ilgili serzenişlerinde haklılık payı bulunmakta ancak akıllı telefonlarımızı ihtiycımıza uygun olarak kişiselleştirdiğimizde şikayetçi olduğumuz sorunları geride bırakıyoruz.

Sayın selimtandogan71 neden polislerin sorunları ile ilgili anasayfada manşetten haber yapılmıyor? sorunuzu yanıt olarak.

Sizde, bende birbirimizitanımıyoruz. Ancak tanımadığımız kişi ile ilgili olarak örneklemek içinsizin konuya yazdığınız

1- Editör keyfine göre konuları silip kişileri engelliyorsun

2-Hizmet ettiğin bir topluluk veya şahıs varsa o ayrı ifaden ile sublimal olara beni cemeat yada bir grup ile bağımın varlığını ifade ediyorsun.

Yaklaşık 20 yıldır bu sitede bulunuyorum. Sadece sizin özelinizde bu tespiti yapmıyorum. Site genelinde hiç olmadığı kadarı ile kutuplaştık, ötekileştirdik. İşte tüm bu nedenlerden dolayı bahsettiğiniz tarzda haberler yapmak içimden gelmiyor.

Kaldı ki bu iş için profosyonel haber editörleri bulunmaktadır.


Feritdemir0133
Aday Memur
20 Nisan 2025 18:42

Adamın dibisin vesselam diğer arkadaşlar aman editör yaman editör diye yalakalanıyorken senin gibi dobra cesur yorum yapan birini görmek beni umutlandırdı doğrusu. Adam kafasına göre terör estiriyor. Asıyor kesiyor biçiyor bir de kılıfını hazırlamış yok bilmem kaç tane konu açılmış bilmem spekülasyon bilmem provokasyon. Benim de açmış olduğum konuyu kaldırdı herif hiçbir şey yokken!

ALTARİN OĞLU, 1 saat önce
kardesim sen ne havali seysin oyle helal olsun. seyyanen zam bolumu basligini ben actim ve kesin olmayan birsey ile ilgili okudugum seyi yazdim devreler grubunda yazildigi icin bu sekilde bir bilgilendirme yaptim. sana gore baslik acacaksak baslik acmadan uyari olarak bir cizelge hazirla ona gore oaylasim yapalim.

Feritdemir0133
Aday Memur
20 Nisan 2025 18:45

Keyfi olarak da ona buna yazmama cezası veriyor, şimdi yine cezayı yapıştırır bana bu fikir özgürlüğüne düşmanlıktır, diktatörlüktür ve ego tatmininden başka bir şey değildir. Nasıl bir travman var Swat kardeş ne yaşadın da böylesin? Açık açık soruyorum hadi cevapla az yürekli az haklıysan?


tsubasa17
Memur
20 Nisan 2025 18:50
neyse konumuza dönelim daha neler neler konuşuluyor bu devre grubunda seyyanen zamla alakalı, var mı yeni gelişmeler
ALTARİN OĞLU, 1 saat önce
kardesim sen ne havali seysin oyle helal olsun. seyyanen zam bolumu basligini ben actim ve kesin olmayan birsey ile ilgili okudugum seyi yazdim devreler grubunda yazildigi icin bu sekilde bir bilgilendirme yaptim. sana gore baslik acacaksak baslik acmadan uyari olarak bir cizelge hazirla ona gore oaylasim yapalim.
Toplam 17 mesaj

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