Editör ve forum

Kapatmış olduğum son 10 başlığı kontrol ettiğimde

1- Kastamonu, bu konuda öncesinde tam olarak 33 adet başlık açılmış olması nedeniyle kapatılmıştır.

2-Seyanen zam balonu, daha öncesinde açılmış onlarca başlık olmasının yanı sıra bu konu özelinde sosyal medyada yada ilgili kurumlardan yazılı bir içerik bulunmaması nedeniyle kapatılmıştır, hali hazırda başlığı açan kişi dahi "balon" olarak ifade ettiği başlık kapatılmıştır.

3- Nakliye - Nakliye şirketleri tarafından sıklıkla açılan kendi şirketlerinin reklamını içermesi nedeni ile kapatılmıştır.

4-Plaka değişikliği - sivil kişilerin bu platformda hukuki yada meslek işleyişi hakkında fikir alma çabası içinde olması nedeni ile kapatılmıştır.

5-Yüksel Lisan tez - yüksek lisans tezini yapmak isteyen ancak mesleğimiz ile alakası olmayan içerik nedeniyle kapatılmıştır.

6-Polise seyyanen 15 bin zam- daha öncesinde açılmış onlarca başlık olmasının yanı sıra bu konu özelinde sosyal medyada yada ilgili kurumlardan yazılı bir içerik bulunmaması nedeniyle kapatılmıştır, hali hazırda başlığı açan kişi dahi "söylenti" olarak ifade ettiği başlık kapatılmıştır.

7-Şark dönüşü Antalya - bu konuda öncesinde tam olarak 286 adet başlık açılmış olması nedeniyle kapatılmıştır.

8- Ankarada kamu çalışanları için anket - yüksek lisans tezini yapmak isteyen ancak mesleğimiz ile alakası olmayan içerik nedeniyle kapatılmıştır.

9- Nakliye - Nakliye şirketleri tarafından sıklıkla açılan kendi şirketlerinin reklamını içermesi nedeni ile kapatılmıştır.

10- İpka değişikliği hakkında - bu konu hakkında öncesinde ve güncel olan2 başlık ve toplamda 16 içerik bulunması nedeniyle kapatılmıştır.

Yukarıda örneklediğim üzere başlıklaın kapatılma nedeni tekrarlayan içerik, reklam ve spekülasyon vb. olarak sıralayabiliriz.

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