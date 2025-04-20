Ocakta promosyon yüksek olmalı

Arkadaşlar malum çoğu ilin ocakta promosyon sözleşmesi yenelenecek. 2022 de gerek altın fiyatı gerek diğer parametreler neredeyse 6-7 kat oldu. Maaşlar da şuan 50-65 bandında. Doktorların tabi daha yüksek. Normalde tüm faktörlere bakınca promosyonun 150 bin civarı olması lazım. Sendikalar ve müdürlükler bir çalışmaya başladı mı? Bankalar ağız birliği yapıp komik rakamlara kapatmazlar umarım. Sizce süreç ne olur miktarlar nasıl olmalı/olur?
Arkadaşlar malum çoğu ilin ocakta promosyon sözleşmesi yenelenecek. 2022 de gerek altın fiyatı gerek diğer parametreler neredeyse 6-7 kat oldu. Maaşlar da şuan 50-65 bandında. Doktorların tabi daha yüksek. Normalde tüm faktörlere bakınca promosyonun 150 bin civarı olması lazım. Sendikalar ve müdürlükler bir çalışmaya başladı mı? Bankalar ağız birliği yapıp komik rakamlara kapatmazlar umarım. Sizce süreç ne olur miktarlar nasıl olmalı/olur?