Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Nisan 2025 18:42
Hizmet alımı ne demek?

Herkese selam milli eğitim bakanlığı typ ve iup yerine hizmet alımı yapacakmış

valilikler, kaymakamlıklar üzerinden hizmet satın alıp okullardaki temizlik ihtiyacını karşılayacağız."

Bu alım sözleşmeli falan mı olacak yoksa taşeron gibimi?

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