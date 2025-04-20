Devlet kurumunun mülakatında ses kaydı almak yasal mıdır?

Merhaba arkadaşlar. Benim iş görüşmesi vs... gibi yerlerde sonradan ne cevaplar verdiğimi unutmamak ve dinlemek için ses kaydı alma alışkanlığım var. Ama ilk defa bir devlet kurumunun mülakatına gireceğim. Eğer yasal değil ise ses kaydı almayacağım.

Merhaba arkadaşlar. Benim iş görüşmesi vs... gibi yerlerde sonradan ne cevaplar verdiğimi unutmamak ve dinlemek için ses kaydı alma alışkanlığım var. Ama ilk defa bir devlet kurumunun mülakatına gireceğim. Eğer yasal değil ise ses kaydı almayacağım.