Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : gül-feşan


20 Nisan 2025 20:33
Devlet kurumunun mülakatında ses kaydı almak yasal mıdır?
Merhaba arkadaşlar. Benim iş görüşmesi vs... gibi yerlerde sonradan ne cevaplar verdiğimi unutmamak ve dinlemek için ses kaydı alma alışkanlığım var. Ama ilk defa bir devlet kurumunun mülakatına gireceğim. Eğer yasal değil ise ses kaydı almayacağım.

E.Kayı Han
Editor
20 Nisan 2025 21:19

Devlet kurumunun mülakatına yanında ses kaydedici cihazla giremezsin zaten.

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