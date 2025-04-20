KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


20 Nisan 2025 20:51
Ders içerikleri

Merhaba arkadaşlar ilk defa guy için sınava girecem açıkçası kpssden korkmuyorum ama kurum sınavında konu içerikleri hakkında korkum var çünkü youtubeden ders dinliyorum içerikleri genel hükümlerle ilgili oluyor acaba örnek veriyorum medeni veya borçlar hukukunun özel hükümleri soruluyor mu bilgisi olan yardımcı olabilir mi

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