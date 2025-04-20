Üniversite İlanı için diploma/ mezuniyet belgesi hangisi??

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ilanına başvuracağım. Başvuruda istenen belgeler kısmında "Diploma ve Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)" yazıyor. E devletten mezuniyet belgemi indirdim çıkarttım ama diplomamı üniversitemden almadım yanımda yok yani. bir forumda mezun belgesi yeterli diyor ama ilanda diploma veya mezun belgesi denmemiş diploma VE mezun belgesi demiş. Bilgisi olan yardımcı olursa çok sevinirim

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ilanına başvuracağım. Başvuruda istenen belgeler kısmında "Diploma ve Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)" yazıyor. E devletten mezuniyet belgemi indirdim çıkarttım ama diplomamı üniversitemden almadım yanımda yok yani. bir forumda mezun belgesi yeterli diyor ama ilanda diploma veya mezun belgesi denmemiş diploma VE mezun belgesi demiş. Bilgisi olan yardımcı olursa çok sevinirim