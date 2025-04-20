Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


20 Nisan 2025 21:03
Üniversite İlanı için diploma/ mezuniyet belgesi hangisi??
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ilanına başvuracağım. Başvuruda istenen belgeler kısmında "Diploma ve Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)" yazıyor. E devletten mezuniyet belgemi indirdim çıkarttım ama diplomamı üniversitemden almadım yanımda yok yani. bir forumda mezun belgesi yeterli diyor ama ilanda diploma veya mezun belgesi denmemiş diploma VE mezun belgesi demiş. Bilgisi olan yardımcı olursa çok sevinirim

bilgisayartekniker
Memur
20 Nisan 2025 23:02
mezun belgesi yeterli hocam

ba2han
Aday Memur
20 Nisan 2025 23:06
Çok teşekkür ederim içime su serptiniz
bilgisayartekniker, 28 dk. önce
mezun belgesi yeterli hocam
Toplam 2 mesaj

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