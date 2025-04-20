KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


20 Nisan 2025 21:35
Kaymakamlık için kurs ve yayın tavsiyesi

Merhaba arkadaşlar, son kaymakamlık sınavında 73 puan alarak taban puanı yakalayamadım. Bir sonrakine çok daha iyi hazırlanmak istiyorum, bunun için de bir kursa kaydolmaya niyetim var. Tavsiyeniz olan bir kurs var mıdır?

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