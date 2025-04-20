Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


20 Nisan 2025 21:38
analık izni kademe derece

merhaba, şehir hastanesinden ilçe devlet hastanesine atandım.başlangıç yapıp ücretsiz analık iznine çıktım bu süre içinde hizmet puanı işliyor ama derece kademe ilerlemesi de oluyor mu? başlangıç yapınca yıllık izin hakkım da olur mu? kadroluyum


katip1988
Daire Başkanı
20 Nisan 2025 23:22

analik iznine bağlı ucretsiz izin kıdemden sayıldığı için izin hakkı da olmalı

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