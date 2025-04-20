Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Nisan 2025 22:09
Geçici görevlendirme
X kurumda geçici görev ile çalışırken Y kuruma geçici görev için dilekçe yazılabilir mi

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