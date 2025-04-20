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Editörler : supporters.alex 10


20 Nisan 2025 23:05
Süper Lig Tahmin Yarışması 33. Hafta

Maç Başlangıcı: 25 Nisan 2025 Saat: 20:00

Beşiktaş-Hatay

Sivas-Antalya

Bodrum-Samsun

Konya-Adana demir

Kayseri-Rize

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Gaziantep-Fenerbahçe

Trabzon-Alanya

Eyüp-Galatasaray

Göztepe-Başakşehir

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Eintracht Frankfurt -Leipzig

İnter-Roma

Bournemouth-M.United

Bayern Münih-Mainz

Maç Skoru: Eyüp-Galatasaray

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