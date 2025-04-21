KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Nisan 2025 00:04
Kontenjandan uzak biri mülakatta atanabilir mi?
Arkadaşlar kontenjan 387 benim sıra 644 sizce umutlanmam normal mi komik mi? Bir arkadaşım kontenjana çok uzaksın çok zor atanman dedi. Çok moralsizim bu son şansımdı

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