Kontenjandan uzak biri mülakatta atanabilir mi?

Arkadaşlar kontenjan 387 benim sıra 644 sizce umutlanmam normal mi komik mi? Bir arkadaşım kontenjana çok uzaksın çok zor atanman dedi. Çok moralsizim bu son şansımdı

Arkadaşlar kontenjan 387 benim sıra 644 sizce umutlanmam normal mi komik mi? Bir arkadaşım kontenjana çok uzaksın çok zor atanman dedi. Çok moralsizim bu son şansımdı