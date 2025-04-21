Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Nisan 2025 00:08
Başöğretmenlik - Eğitimi Tamamladi. İncelenmeyi Bekliyor.

Merhaba arkadaşlar,

aylar önce kariyer basamakları sınavına girmiştik. ancak asker öğretmenlik günü düşüldüğünden sanırım bir kaç ay eksik göründüğünden bu modda takılı kaldı kariyer.

geçen hafta süre doldu. yani geçen haftadan beri kariyer durumumun güncellenmesi gerekiyordu.

bunu milli eğitime gidip mi sormak lazım ? idareye dilekçe mi vermek lazım ?

ya da güncellenirmi otomatik bu haftalarda ?

paylaşacağınız fikirleriniz için şimdiden teşekkür ederim.


wulfgarop
Daire Başkanı
21 Nisan 2025 00:11
ilk onay okul idaresinde. dilekçeye gerek olmaz bilgi vermeniz yeterli olur.
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