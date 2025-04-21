399 sayılı KHK'nin 1 sayılı cetvelinde Müdür iken Depo Müdürü olarak atanmak ve bu kadronun yanında

Merhabalar. Bir KİT kurumunda 18.5 yılının son 2 yılını 399 KHK'nın 1 sayılı cetvelde Müdür olarak tamamlamış bulundum. Ekonomik gerekçeler nedeniyle atıl bir kadro olan depo müdürü vb. görevini talep ederek memlekete tayinimin yapılmasını (gideceğim yerde ki kurumda kadrolu müdür olmasından dolayı atıl bir kadro talep edilmiştir.) makama arz ettim. Söz konusu kadro depo müdürü olarak onaylanarak talep ettiğim şehre tayinim çıkmıştır. Lakin talep etmediğim halde esas kadromun yanında (depo müdürü) ek olarak alt bir kadro olan müdür yardımcılığı imza yetkisi tarafıma verilmiştir. Söz konusu durum da tüm çalışma yaşamım boyunca herhangi bir uyarı cezası dahi almayan personel olarak bu konu tarafımca kabul edilebilir olmamıştır. Dolayısıyla söz konusu alt görev imza yetkisi bir idari, mali ve hukuki bir sorun teşkil etmektedir. Konuyla ilgili bir bilgilendirme ve değerlendirme yapılması taraflarca uygun olacağı kanaatindeyim. Teşekkürler.