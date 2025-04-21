Engelli Öğretmen Branş Bazlı Sıralama

Merhaba arkadaşlar, bende atama bekleyen engelli bir öğretmen adayıyım. Özellikle bu konuda çoğu engelli öğretmen arkadaşımızda sorular var tecrübesi olan öğretmen arkadaşlarımız bizi bilgilendirebilirler mi? Örnek veriyorum ben görsel sanatlar alanında 51. sıradayım. Verilen kontenjan 43, bu konuda kiminle görüştüysem ÖSYM hatalı sakın baz alma dediler. Ki kendi branş grubumuzda 3 kişi KPSS ile öğretmen oldular. "ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirmelerde kadrolu pozisyonlara yerleştirilen adaylar sıralamaya dahil edilmesin" 'i işaretlememize rağmen bu hocalarımız bile bu sıralamadan düşmüyorlar. Durum böyle iken daha da korku sardı. Sıra gelir mi ne olur diye. Kendi imkanlarımızla topladığımız listede 32. sıradayım. Bu konuyla ilgili tecrübesi olan hocalarımız bizi aydınlatırsa çok sevinirim.