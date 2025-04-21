Kadro atışı

İyi günler herkese bir konuyu merak ediyorum sizlere sormak istedim kadro atışında bir sorun yaşadım yeni memurum 2.nci kez atışa gidişim 3 kisi gittik atışları yaptık tabanca atışına geldik son 2 atışa geldiğimizde baktık 3umuzde 25 fişek eksik bizim arkadaşın yada onun bir arkasındakinin yüzünden bu durum oldu birisine fazla fişek gitti ve söylemedi bu durumu farkettim egitmene söyledim oda fişeği aldığın kişiyle konuş dedi konustum beni biraz itham edermis gibi konuştu rapor tutarım kim caldıysa felan dedi bende beni ne diye itham tehdit ediyosun dedin fişek mi çaldım ben dedim daha sonra 75 fişek verdiler toplamda performans atışından bir önceki atışa geçtik eğitmenler ustten üstten konuşmaya devam etti sinirlerim bozuldu nasıl atacağımızı anlatırken ben fişekle ugrasiyodum saga kayarak atış dedi bende yapıyordum böyle mi gösterdim bilmem ne dedi ben burda mıydım dedim tüm odağımı bozdunuz dedim atış esnasında bağırmışım sinirlerim bozulduydu eğitmen geldi benim şarjörü boşalttı en son sen yapacaksın performans atışını yanda yapacaksın dedi beni hattan çıkardı böyle bir şey yapmaya yetkili mi benim fişekleri silahı alıp sıktı 3 5 mermi kalmıştı içinde boşalttı ben yan tarafa gidip başka eğitmenle beraber kadro atışını yaptım tecrübeli abilerim sizlere soruyorum bana haksızlık yaptılar şikayetçi olsam kendisi haklı çıkar mı hat güvenliği diyerek tam.bilmiyorum haksızlık yapıldığını düşünüyorum belki bende yüksek tepki vermiş olabilirim ama bana günah keçisi gibi davrandılar