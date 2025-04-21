Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : Radore


21 Nisan 2025 02:37
aranızda doktor var mı O?
doktor varsa tanışmak istiyorum

istanbul_83
Aday Memur
21 Nisan 2025 02:40
uyuyor sanırım herkes

istanbul_83
Aday Memur
21 Nisan 2025 02:42
silinmiyor mesajlar öylesine yazmıştım

istanbul_83
Aday Memur
21 Nisan 2025 02:43
ha ha silinmiyor
Toplam 3 mesaj

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