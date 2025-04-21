Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


21 Nisan 2025 09:35
Nüfus müdürlüğünden hastaneye geçiş

Değerli büyüklerim öncelikle herkese merhaba, umarım konuyu doğru yere açmışımdır. Ben nüfus müdürlüğünde kadrolu memur olarak 3 yıldır çalışıyorum. Aslen sağlık mezunuyum, kurumlar arası geçiş yapmak istiyorum sağlık bakanlığına veya herhangi bir üniversite hastanesine. Bu konuda bilgisi dahilinde bana yardımcı olabilir misinz lütfen

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