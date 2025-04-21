Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Nisan 2025 09:44
Kastamonu ilk 10 tercih arası yazan var mı?

Kastamonu ilk 10 tercih arası yazan var mı?gurup ve puanlarınız nedir?


swat3410
Editor
21 Nisan 2025 14:03

https://forum.memurlar.net/konu/2580250/kastamonu-2025-atama.html

tekrar edilen başlık olması nedeni ile kapatılacaktır.

Toplam 2 mesaj

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