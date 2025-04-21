Bilgisayar İşletmenine yapılan farklı görevlendirmelerde süre sınır var mı?

Selam Arkadaşlar. Bana aynı anda 4 tane görev verilmiş. Yetiştirmek için çırpınıp duruyorum örneğin maaş mutemetliği verildi, taşınır kayıt yetkisi verildi ve diğer başka işler. Bu görevlendirmeler üst yazı ile yapıldı ama herhangi bir süre yok. Memura 2. görev verilmez veya görevlendirme 3 ay, yıl içinde en fazla 6 ay görevlendirme yapılır gibi mevzuat var ama bunlar beni kapsıyor mu bilemedim. Boş oturan memurları görünce ayarlarım bozuldu iyice ve yine bir iş vereceklermiş artık tahammül edemiyorum. İşten kaçmıyorum ama aynı anda bu kadar iş verilmesi yasal mı?
* Aynı anda bir memura 3-4 farklı işin sorumluluğu üst yazı ile verilir mi?
* Verilirse bu işin süresi yok mu?
Selam Arkadaşlar. Bana aynı anda 4 tane görev verilmiş. Yetiştirmek için çırpınıp duruyorum örneğin maaş mutemetliği verildi, taşınır kayıt yetkisi verildi ve diğer başka işler. Bu görevlendirmeler üst yazı ile yapıldı ama herhangi bir süre yok. Memura 2. görev verilmez veya görevlendirme 3 ay, yıl içinde en fazla 6 ay görevlendirme yapılır gibi mevzuat var ama bunlar beni kapsıyor mu bilemedim. Boş oturan memurları görünce ayarlarım bozuldu iyice ve yine bir iş vereceklermiş artık tahammül edemiyorum. İşten kaçmıyorum ama aynı anda bu kadar iş verilmesi yasal mı?
* Aynı anda bir memura 3-4 farklı işin sorumluluğu üst yazı ile verilir mi?
* Verilirse bu işin süresi yok mu?