MEB'de 4/B olarak çalışılan süre akademik kadroda derece-kademe olarak sayılır mı?

Maalesef hayır. Ben de vakıf üniversitesinde 2 yıl arş gör olarak çalıştım, saydıramadım mesela.

http://personel.kilis.edu.tr/dosyalar/4E.pdf böyle bir görüş var.

Personel daire de bunu açıkladı, akademik kadrolardaki derece hesabı 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile net şekilde belirlendiği için bu çalışmalar sayılmıyor dedi. ÇÜNKÜ BU KANUNDA BU ŞEKİLDE BİR HÜKÜM YOK (YANİ ŞU ŞU ÇALIŞMALAR DERECE HESABINA SAYILIR DİYE HÜKÜM OLMASI LAZIM DEMİŞTİ PERSONEL DAİRE) Sadece emeklilik döneminde prim günü olarak birleştirme yapılıyor ama kazanılmış hal aylığına sayılmıyor demişti. Sanırım meb de aynı şekilde oluyor. Sadece özel bir hüküm var, özel okullarda çalışan öğretmenler meb'de atamalı olunca, özelde çalıştıklarının 2/3'ü sanırım kazanılmış hak aylığına sayılıyor ve derece/kademeyi ilerletiyor ama bunun için özel kanun hükmü var. o hüküm olmasa o da sayılmayacak mantıken.

Kısacası personel daire doğru söylüyor ama tabi davadır, kdk'dır, bunlarla uğraşırsanız sonuç farklı olabiir