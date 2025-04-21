iki farklı alan

arkadaşlar biliyorsunuz ki bilişim teknolojileri (95) ve bilgisayar ve öğretim teknolojileri (64) -kontenjan sayısı- olarak iki branş alanı oluştu sizce bu bölümlerin gelecek yıllarda alım sayıları nasıl devam eder ?

arkadaşlar biliyorsunuz ki bilişim teknolojileri (95) ve bilgisayar ve öğretim teknolojileri (64) -kontenjan sayısı- olarak iki branş alanı oluştu sizce bu bölümlerin gelecek yıllarda alım sayıları nasıl devam eder ?