KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Nisan 2025 11:25
iki farklı alan
arkadaşlar biliyorsunuz ki bilişim teknolojileri (95) ve bilgisayar ve öğretim teknolojileri (64) -kontenjan sayısı- olarak iki branş alanı oluştu sizce bu bölümlerin gelecek yıllarda alım sayıları nasıl devam eder ?

furki0890
Aday Memur
21 Nisan 2025 14:53

Bundan sonra öğretmen alımı genel olarak az olur


since2024
Aday Memur
21 Nisan 2025 14:55
2028 seçimlerinde peki ?
furki0890, 5 dk. önce

Bundan sonra öğretmen alımı genel olarak az olur

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