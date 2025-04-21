Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Nisan 2025 13:29
yolluk ödemesi
arkadaşlar merhaba.. ilçenin 15 km mahallesinden(köy) ilçe merkezine atamasi çıkan öğretmen yolluk alabilir mi.. ikametgah adresi mahallede orda kalıyorken atama yüzünden ilçe merkezine taşınmıştır..

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