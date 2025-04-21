KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


21 Nisan 2025 14:23
Açıktan Alımlarda Bölüm Mağdurları

3268 bölüm kodu lisans muhasebe mezunuyum. Mezuniyetten sonra bölüm ismi Muhasebe ve Finansal yönetim olarak değişti. Ve bir çok kurum açıktan alımlarda pozizyon için istenen bölüme muhasebe-finans, muhasebe ve finansal yönetim, muhasebe-maliye gibi bölümleri yazarken bizim muhasebe bölümü üvey evlat muamelesi görüyor. Eminim benim gibi mağdur olan başka bölüm mezunları da vardır. Tüm alımlar derhal merkezi atamaya bağlanmalı, ösym kanalı üzerinden yürütülmelidir.

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