Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan



Becayiş istiyor
21 Nisan 2025 15:19
Kurumlar Arası Nakil Kurası hakkında yardım

Merhaba arkadaşlar, Üniversite hastanesinde radyoloji teknikeri olarak çalışmaktayım. Sağlık Bakanlığı'nın kurumlar arası nakil için dilekçe ile başvuru yaptım ancak atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 17. maddesi diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlarının tercihleri doğrultusunda kura ile naklen atayabilir. yhgm.saglik.gov.tr yayınlanacak ilan başvuru yapılması yönünde cevap geldi. Üniversite hastanesinden Sağlık bakanlığına geçiş yapan biri varsa veya süreci bilen biri varsa bu kura nasıl işlemektedir ve başvuru süreci, katılım şartları, tercihler, yerleştirme, kura sonuçları ve itiraz prosedürleri hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz?

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