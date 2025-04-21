kpss p4 +YDS puanı bi işe yarar mı ? yoksa illa p48den mi girmeliyim.

kpss 2024ten 83 aldım hukuk mezunuyum ancak hiçbi işe yaramıyor. bu sene p4 ve yds puanı almayı düşünüyorum. başka yol yöntem bilen var mıdır ? ne yapacağımı bilemiyorum. düz memurluk bile tercih ederim ancak o da p3 90+ kapatıyor

kpss 2024ten 83 aldım hukuk mezunuyum ancak hiçbi işe yaramıyor. bu sene p4 ve yds puanı almayı düşünüyorum. başka yol yöntem bilen var mıdır ? ne yapacağımı bilemiyorum. düz memurluk bile tercih ederim ancak o da p3 90+ kapatıyor