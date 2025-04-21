KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


21 Nisan 2025 17:19
kpss p4 +YDS puanı bi işe yarar mı ? yoksa illa p48den mi girmeliyim.
kpss 2024ten 83 aldım hukuk mezunuyum ancak hiçbi işe yaramıyor. bu sene p4 ve yds puanı almayı düşünüyorum. başka yol yöntem bilen var mıdır ? ne yapacağımı bilemiyorum. düz memurluk bile tercih ederim ancak o da p3 90+ kapatıyor

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