Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Nisan 2025 17:22
Bilişim teknolojileri ile Bilgisayar ve öğretim teknolojileri arasındaki fark

Bilişim teknolojileri ile Bilgisayar ve öğretim teknolojileri arasındaki fark nedir? Ben Yönetim sistemleri bölümünü okuyup formasyon aldım hangisine başvurabilirim? Bilen varsa beni aydınlatırsa sevinirim


yakamozsa15
Aday Memur
21 Nisan 2025 17:33

Bilgisayar ve öğretim teknolojilerine başvurabilirsiniz TTK nın yönetmeliğine bakabilirsiniz orada

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