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Editörler : Lanet


21 Nisan 2025 17:23
Çeyrek Altın 7.000 TL yi Aştı

Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altın 7.000 TL yi aştı.

22 Ayar Gram Altın Alış: 3,670 TL Satış: 4,095 TL 24 Ayar Gram Altın Alış: 4,035 TL Satış: 4,365 TL Çeyrek Altın Alış: 6,600 TL Satış: 7,000 TL Yarım Altın Alış: 13,120 TL Satış: 13,920 TL Ziynet Lira Alış: 26,240 TL Satış: 27,840 TL Ata Lira Alış: 27,250 TL Satış: 28,950 TL

Telif nedeniyle Kaynak Linki = https://www.memursite.com/2025/04/ceyrek-altn-7000-tl-yi-ast.html

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