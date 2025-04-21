Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Nisan 2025 17:23
Polsan'a Devlet Desteği

BES yatirimlarina yuzde 30 devlet destegi verilmesine ragmen benzer bir sistem olan POLSAN'a neden devlet desteği verilmiyor?


tsubasa17
Memur
21 Nisan 2025 17:38
Senin yararına olan birsey neden yapılsın
Toplam 1 mesaj

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