Burun deviasyonu ameliyatı septoplasti

Selam hayırlı günler dilerim herkese ortalama 10-12 yıl önce Rinoplasti burun kemerinden ameliyat oldum O gün bugündür maalesef ses kalitemde burun içinde nefes alma da ve burnumun şişmesi konusunda sıkıntılarım var birkaç kez doktorlara gittim alerji olabilir diye sprey verdiler pek bir şey bulamadım en son 52 gün önce bir kbb'ci incelemesi sonucunda nazal valf darlık sol taraf ve yine sol tarafta sola kıkırdak eğriliğinden SEPTOPLASTİ ameliyatı oldum bu ameliyatta sol burun etleri uzantilari alınmış kıkırdak düzeltilmiş ve nazal valf cerrahisi adı altinda işlemler yapılmış.Ameliyattan sonra geçen 52 günün 30 günü eski şikayetlerim bir nebze azalmisti lakin son 22 gündür geri geldi diyebilirim nefes ara ara tıkanıyor sesimin kısıklığı geri geldi ve cildim burnum asimetrik olarak şişme ve genişlemeye başladı yine... SİZE SORUM SİZCE İYİLESME SÜRECİ DEVAM Mİ EDİYOR YANİ 3/4 AY BEKLENMELİ Mİ SONUC İCİN YADA BASKA BİR SIKINTI Mİ VAR DEMELİYİM LÜTFEN BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞINIZ
Selam hayırlı günler dilerim herkese ortalama 10-12 yıl önce Rinoplasti burun kemerinden ameliyat oldum O gün bugündür maalesef ses kalitemde burun içinde nefes alma da ve burnumun şişmesi konusunda sıkıntılarım var birkaç kez doktorlara gittim alerji olabilir diye sprey verdiler pek bir şey bulamadım en son 52 gün önce bir kbb'ci incelemesi sonucunda nazal valf darlık sol taraf ve yine sol tarafta sola kıkırdak eğriliğinden SEPTOPLASTİ ameliyatı oldum bu ameliyatta sol burun etleri uzantilari alınmış kıkırdak düzeltilmiş ve nazal valf cerrahisi adı altinda işlemler yapılmış.Ameliyattan sonra geçen 52 günün 30 günü eski şikayetlerim bir nebze azalmisti lakin son 22 gündür geri geldi diyebilirim nefes ara ara tıkanıyor sesimin kısıklığı geri geldi ve cildim burnum asimetrik olarak şişme ve genişlemeye başladı yine... SİZE SORUM SİZCE İYİLESME SÜRECİ DEVAM Mİ EDİYOR YANİ 3/4 AY BEKLENMELİ Mİ SONUC İCİN YADA BASKA BİR SIKINTI Mİ VAR DEMELİYİM LÜTFEN BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞINIZ