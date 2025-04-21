KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


21 Nisan 2025 19:26
Ticaret Bakanlığı-Raportörlük

Merhaba arkadaşlar kazanan arkadaşlar buraya puanlarını yazabilir mi acaba? Hakkari dahil tüm illeri yazmıştım 87.3 olumsuz oldu benim. Bir sonraki alım için fikir olması adına yazabilirseniz sevinirim.


Yaşlı Hukukçu
Memur
21 Nisan 2025 19:29

Gruplarda 91 ile ancak yedek olunmuş. Birçok 90 puan atanamamış. Hangi şehirleri kimyazdı bilmiyorum ama tarihin en yüksek raportörlük puanıyla alım yapılmış olabilir. Ülkede herkes aç sanırım.


lawliet.
Aday Memur
21 Nisan 2025 19:31

Halimiz harap desenize hakkımızda hayırlısı olsun.

Yaşlı Hukukçu, 2 saat önce

Gruplarda 91 ile ancak yedek olunmuş. Birçok 90 puan atanamamış. Hangi şehirleri kimyazdı bilmiyorum ama tarihin en yüksek raportörlük puanıyla alım yapılmış olabilir. Ülkede herkes aç sanırım.


memurolacam19
Memur
21 Nisan 2025 19:39

Nereden bakılıyor sonuçlara??

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