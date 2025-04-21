Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Radore


21 Nisan 2025 19:34
Başkanlık Dilekçelere Ne Kadar Sürede Cevap Veriyor

Merhaba..

Müftülüğe, Başkanlığa gönderilmek üzere dilekçe verim. Müftülük göndermek istemedi. Zar zor rica minnet gönderildi. Bir ay geçti. Yasal olarak bu süre içerisinde cevap verilmeli idi. Müftülük personelinden cevap alamadım. Sizin başınıza böyle bir durum geldiyse ne yaptınız. Ne yapmalıyım. Ciddi olarak cevap verilmesini rica ediyorum

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