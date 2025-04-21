KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


21 Nisan 2025 19:44
Tiicaret Bakanlığı Açıklandıı

İnternette bir liste göremedim farkli pozisyonlarda kimler kaç puanla sıralamaya girdi yazabilir mi?


657abc657
Memur
21 Nisan 2025 21:38
79,5 muayene için başvurdum. sonraki aşamaya hak kazandınız yazıyor.
Toplam 1 mesaj

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