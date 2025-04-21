Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Nisan 2025 20:19
Yeni açılacak cezaevleri var mi nezaman deneyimli personel alımı olur

Yeni açılacak cezaevleri var mi nezaman deneyimli personel alımı olur


feridunemeksiz
Şef
21 Nisan 2025 21:33
deneyimli personel mi? nasıl yani? daha önce infaz koruma memurluğu yapmış bırakmış tekrar mı başvuracak?
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