KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


21 Nisan 2025 20:33
sözlü çağrısı ne zaman olacak
bayağı uzadı ne zaman açıklanacak yav

Baypar
Daire Başkanı
21 Nisan 2025 20:39

Eğitim ekimde başlayacak. Bu sebeple Haziran ayında sözlü yerleri belli olur. Temmuzda gibi girebilirsiniz Net değil Tahminim sadece.


Tanerxxc
Aday Memur
21 Nisan 2025 21:05
abi sen demişssin ya önceki benim yorumuma alerjik kurdeşen de engel değil diye o nasıl oluyor sen girdin demi genel sağlığa
Baypar, 1 saat önce

Eğitim ekimde başlayacak. Bu sebeple Haziran ayında sözlü yerleri belli olur. Temmuzda gibi girebilirsiniz Net değil Tahminim sadece.

Toplam 2 mesaj

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